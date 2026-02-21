الرابطة المحترفة الثانية: النتائج الكاملة لمباريات الدفعة الأولى من الجولة الثامنة عشرة

في ما يلي نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والتي دارت اليوم السبت:

المجموعة الثانية

السبت 21 فيفري 2026

ملعب فرحات حشاد باريانة

جمعية اريانة – الملعب القابسي 2 – 1

ملعب الطويهري المعشب بجندوبة

جندوبة الرياضية – هلال الرديف 3 – 0

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين – القلعة الرياضية 2 – 0

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد – نسر جلمة 0 – 1

ملعب بوشمة

امل بوشمة – تقدم ساقية الداير 1 – 4

ملعب قفصة

قوافل قفصة – مستقبل القصرين 0 – 1

الاحد 22 فيفري 2026

ملعب قربة (س 13)

النادي القربي – اتحاد قصور الساف الحكم: صادق السالمي

الترتيب ن ل

تقدم ساقية الداير 39 18

الملعب القابسي 35 18

مستقبل القصرين 33 18

جندوبة الرياضية 25 18

جمعية أريانة 25 18

أمل بوشمة 24 18

قوافل قفصة 23 18

النادي القربي 23 17

اتحاد قصور الساف 22 17

هلال الرديف 22 18

القلعة الرياضية 20 18

نسر جلمة 20 18

سبورتينغ المكنين 19 18

أولمبيك سيدي بوزيد 10 18

المجموعة الاولى

الأحد 22 فيفري 2026 (كافة المقابلات على الساعة 13)

الملعب البلدي ببن عروس

سبورتينغ بن عروس – بعث بو حجلة الحكم: حسام بولعراس

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف – هلال مساكن الحكم: أشرف الحركاتي

ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – كوكب عقارب الحكم: سيف الورتاني

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة – جمعية مقرين الحكم: حسام الظاهري

ملعب احمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية – اتحاد بوسالم الحكم: نبيل الهمادي

ملعب 2 مارس بصفاقس

محيط قرقنة – سكك الحديد الصفاقسي الحكم: خالد قويدر

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين – هلال الشابة الحكم: باسم بلعيد

الترتيب ن ل

نادي حمام الأنف 34 17

أمل حمام سوسة 33 17

اتحاد تطاوين 32 17

سكك الحديد الصفاقسي 26 17

بعث بوحجلة 25 17

سبورتينغ بن عروس 23 17

هلال مساكن 23 17

جمعية مقرين 22 17

مكارم المهدية 21 17

محيط قرقنة 19 17

هلال الشابة 17 17

اتحاد بوسالم 16 17

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 13 17

كوكب عقارب 13 17