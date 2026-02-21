عاجل/ بعد الاستيلاء على سيارة “تاكسي” ليلا: الاتحاد العام التونسي للتاكسي يطلق صيحة فزع ويطالب..

عاجل/ تحذير من الرصد الجوي.. منخفض “اليونان'” يصل تونس.. ورياح قوية بهذه المناطق..

2026/02/21

طالب الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي بتكثيف حملات المراقبة على حرفاء سيارات التاكسي ليلًا، وخاصة خارج مناطق العمران، وذلك على خلفية عملية الاستيلاء على سيارة تاكسي تعرّض لها، قبل يومين، أحد منتسبي الاتحاد بإحدى ضواحي العاصمة، من قبل مجموعة من المنحرفين الذين سلبوه أمواله وسيارته تحت التهديد بسلاح أبيض.
ودعا الاتحاد، في بيان اليوم السبت، السلطات إلى العمل بالتنسيق مع النقابات المهنية لإيجاد حلول كفيلة بضمان السلامة الجسدية للمهنيين.
كما حثّ على الإسراع بسنّ القوانين المنظمة لتطبيقات النقل الذكي، معتبرًا إياها أكثر أمانًا، إلى جانب السماح بتجهيز سيارات التاكسي بكاميرات مراقبة على غرار وسائل النقل العمومي، وفق نص البيان.
وطالب الاتحاد كذلك بمراجعة القوانين بما يسمح للمهني بالامتناع عن نقل الحريف ليلًا وفي الحالات المسترابة.

