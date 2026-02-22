هام: كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد خلال 24 ساعة الماضية..

سجلت محطّات الرصد الجوّي تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار على عدد من مناطق البلاد خلال الساعات 24 المنقضة (من السابعة من صباح أمس السبت إلى السابعوة من صباح الأحد). في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

//ولاية جندوبة// بوهرتمة 2 / سد بربرة 4 / بلطة بوعوان 1 / فرنانة 8 / وادي مليز 1 / بني مطير 7 / طبرقة 11 / عين دراهم 25 / بوسالم 1 /

//ولاية باجة// باجة المحطة 1 / عمدون 3 / تيبار 1 /

//ولاية الكاف// ساقية سيدي يوسف 1 /

//ولاية سليانة// الكريب 1 / عين بوسعدية 1 /

وشهدت الفترة ذاتها هبوب رياح قويّة بلغت سرعتها 104 كلم في الساعة بالقصرين، و74 بنابل، و70 ببنزرت، و67 بتالة، و61 بالنفيضة وتونس قرطاج، و59 بالمهدية وسيدي بوزيد وزغوان.