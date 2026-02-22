هام: كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد خلال 24 ساعة الماضية..

بالأرقام..إنخفاض في حوادث المرور إلى حدود 20 فيفري..

الطقس اليوم..رياح قوية بهذه المناطق..

قد تسبب فقدان البصر..تحذير خطير من هذه الأدوية..#خبر_عاجل

فاجعة/ وفاة لاعب كرة قدم دهسته سيارة أثناء توزيع وجبات إفطار..

2026/02/22 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

خيمت حالة من الحزن الشديد على الوسط الرياضي في مصر، إثر وقوع فاجعة أليمة راح ضحيتها اللاعب الناشئ معتصم زكريا، كابتن فريق نادي عمال المنصورة الذي وافته المنية في حادث أليم أثناء قيامه بعمل خيري وتطوعي.

ووقع الحادث قبل أذن المغرب، السبت، على الطريق أثناء قيام اللاعب الناشئ بتوزيع وجبات الإفطار والتمور على الصائمين من المسافرين والمارة بمحافظة الدقهلية.

ونعى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، اللاعب الشاب، فيما عبّر مدربو ومسؤولو قطاع الناشئين بنادي عمال المنصورة عن صدمتهم الكبيرة، مؤكدين أن زكريا لم يكن مجرد لاعب عادي، بل كان كابتن فريق “مواليد 2011” ومشهود له بالموهبة الفذة والأخلاق العالية، وكان ينتظره مستقبل باهر في عالم كرة القدم.

 

“العربية.نت “

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn