فاجعة/ وفاة لاعب كرة قدم دهسته سيارة أثناء توزيع وجبات إفطار..

خيمت حالة من الحزن الشديد على الوسط الرياضي في مصر، إثر وقوع فاجعة أليمة راح ضحيتها اللاعب الناشئ معتصم زكريا، كابتن فريق نادي عمال المنصورة الذي وافته المنية في حادث أليم أثناء قيامه بعمل خيري وتطوعي.

ووقع الحادث قبل أذن المغرب، السبت، على الطريق أثناء قيام اللاعب الناشئ بتوزيع وجبات الإفطار والتمور على الصائمين من المسافرين والمارة بمحافظة الدقهلية.

ونعى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، اللاعب الشاب، فيما عبّر مدربو ومسؤولو قطاع الناشئين بنادي عمال المنصورة عن صدمتهم الكبيرة، مؤكدين أن زكريا لم يكن مجرد لاعب عادي، بل كان كابتن فريق “مواليد 2011” ومشهود له بالموهبة الفذة والأخلاق العالية، وكان ينتظره مستقبل باهر في عالم كرة القدم.

“العربية.نت “