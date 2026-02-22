دبارة اليوم الرابع من رمضان..خفة وبنّة..

تعتبر النواصر من أخف العجائن التقليدية التونسية، وهي بديل ممتاز للكسكسي في منتصف الأسبوع الأول.

1. المكونات:

النواصر: 500 غرام نواصر (دياري أو معلبة).

البروتين: قطع دجاج (حسب الرغبة).

الخضار: حبتان جزر، حبة بطاطا، حفنة حمص منقوع، فلفل أخضر.

الصلصة: 2 ملعقة كبيرة طماطم مركزة، نصف ملعقة هريسة عربي، زيت زيتون، بصلة مفرومة.

التوابل: ملعقة صغيرة تابل وكروية، فلفل زينة (بابريكا)، كركم، ملح وفلفل أسود.

2. طريقة التحضير:

الصلصة: في “المقفول”، اقلي البصل والدجاج في الزيت، ثم أضف الطماطم والهريسة والتوابل. مرق بالماء الدافئ وأضف الحمص والجزر.

تحضير النواصر: ادهن النواصر بملعقتين من زيت الزيتون وقليل من الكركم، ثم ضعها في “الكسكاس” لتتبخر فوق الصلصة لمدة 20 دقيقة.

التجمير (السر في البنة): بعد أن ينضج الدجاج والخضار، اسحبهم من المرق. صُب النواصر في طبق فرن (بلاطو)، واسقها بالمرق تدريجياً، ثم أدخلها للفرن لمدة 10-15 دقيقة حتى تتشرب المرق وتصبح “كعبة كعبة”.

اللمسة الأخيرة: زينها بالدجاج المحمر، الخضار، والفلفل المقلي.

🥗 السلطة المرافق: “سلطة خضراء تونسية”

بما أنك تعاني من الدوالي، فالخضروات الورقية ضرورية لك.

المكونات: خس، فجل، طماطم، خيار، بصل أخضر.

التتبيلة: زيت زيتون، ليمون (لتقوية الأوعية الدموية)، وقليل من النعناع المجفف.

🥟 البريكة الصحية: “بريك بالدجاج في الفرن”

لتجنب الزيوت والقلي الذي يسبب الثقل:

استخدم حشو (بطاطا مسلوقة، دجاج مفروم، معدنوس، وبصل).

ادهن ورقة البريك بقليل من زيت الزيتون بالفرشاة.

ضعها في الفرن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

التحلية: بوزة الدرع بالفاكهة”

المكونات:

الدرع: 100 غرام من مسحوق الدرع المغربل.

الحليب: لتر من الحليب (يمكنك استخدام حليب نصف دسم ليكون أخف).

السكر: 4 ملاعق كبيرة (أو حسب الرغبة، ويمكن تعويضه بالعسل).

المنكهات: ملعقة كبيرة من ماء العطرشية أو ماء الزهر.

للتزيين (الفاكهة): جلجلان (سمسم) محمر، شامية (حلوة طحينية)، وقليل من المكسرات المتاحة (لوز أو كاكاوية).

طريقة التحضير (في 10 دقائق):

الخلط البارد: في كسرونة، اخلط الدرع مع الحليب والسكر وهو بارد حتى تذوب كل التكتلات.

الطهي: ضع الكسرونة على نار هادئة مع التحريك المستمر (ضروري جداً لكي لا يلتصق).

التكثيف: عندما يبدأ الخليط في الغليان ويصبح قوامه كثيفاً وكريمياً، أضف ملعقة العطرشية وأطفئ النار.

التقديم: صب البوزة في كؤوس التقديم وهي ساخنة.