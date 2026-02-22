عاجل/ الترجي الرياضي يصدر بلاغ هام..

أصدر الترجي الرياضي بلاغًا عبّر فيه عن استغرابه من طريقة التعاطي الإعلامي مع الحالات التحكيمية في مباراته الأخيرة بالبطولة الوطنية ضد الملعب التونسي، مشيرًا إلى أن التحاليل ركزت على لقطة مطالبة المنافس بضربة جزاء وتجاهلت لقطات أخرى اعتبرها الفريق جديرة بالنقاش.

وفي ما يلي نص البلاغ:

“”كانت مباراة واحدة مبرمجة أمس في إطار البطولة الوطنية، ومن المفترض أن يتيح لخبراء التحكيم والمحللين في مختلف القنوات التلفزية والإذاعات الناقلة فرصة رصد كافة الحالات التحكيمية المشكوك فيها وتحليلها بكل موضوعية ووضوح للرأي العام.

غير أنّنا تفاجأنا بالاكتفاء بالتطرق إلى اللقطة التي طالب فيها فريق الملعب التونسي بضربة جزاء، مقابل تجاهل اللقطة الأبرز والأوضح في المباراة، والمتمثلة في المخالفة المرتكبة على مهاجمنا دانهو داخل منطقة الجزاء، والتي كانت تستوجب دون تردد الإعلان عن ضربة جزاء لفائدتنا.

كما تم تجاهل تحليل لقطة يان ساس ولمسة اليد من أحد مدافعي الملعب التونسي، وهي حالة تحكيمية بدورها تفتح الباب أمام أكثر من قراءة، من بينها إمكانية الإعلان عن ضربة جزاء.

ورغم قراءتنا لحسن النية في التعاطي مع مثل هذه الحالات، فإن من حقنا أن نتساءل عن سبب عدم استعراض وتحليل أوضح لقطة في المباراة، خاصة وأنها كانت تستوجب الإعلان عن ضربة جزاء واضحة.

كما يطرح التساؤل نفسه بخصوص تعامل حكم تقنية الفيديو المساعد (VAR) مع هذه الحالة، وعدم تدخله لاستدعاء حكم الساحة لمعاينة اللقطة، رغم وضوحها، وهي — ونكرر — الحالة الأبرز في المباراة.

إننا نأمل أن يكون هذا التعاطي الانتقائي في تحليل الحالات التحكيمية مجرد سهو غير مقصود، لأن غير ذلك يطرح أكثر من علامة استفهام ويبعث على الانشغال.

ومن جهة أخرى، يدرك الترجي الرياضي التونسي جيدًا أن بعض الأطراف قد تستغل مثل هذه الأحداث لشن حملات ممنهجة تستهدف الفريق، عبر تأليب الرأي العام الرياضي أو محاولة التأثير على الحكام في المباريات القادمة.

وفي هذا الإطار، يؤكد الترجي الرياضي التونسي أنه سيواصل الدفاع عن حقوقه المشروعة بكل السبل القانونية والتنظيمية، ولن يسمح لأي جهة كانت بالتشويه الممنهج لانتصاراته..””