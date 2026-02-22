بطولة الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 18-الدفعة2): النتائج و الترتيبب..

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت مساء اليوم الاحد:

الاحد 22 فيفري 2026

المجموعة الاولى

الملعب البلدي ببن عروس

سبورتينغ بن عروس – بعث بو حجلة 1-0

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف – هلال مساكن 3-0

ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – كوكب عقارب 1-1

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة – جمعية مقرين 3-0

ملعب احمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية – اتحاد بوسالم 0-0

ملعب 2 مارس بصفاقس

محيط قرقنة – سكك الحديد الصفاقسي 1-2

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين – هلال الشابة 2-1

الترتيب ن ل

نادي حمام الأنف 37 18

أمل حمام سوسة 36 18

اتحاد تطاوين 35 18

سكك الحديد الصفاقسي 29 18

سبورتينغ بن عروس 26 18

بعث بوحجلة 25 18

مكارم المهدية 24 18

هلال مساكن 23 18

جمعية مقرين 22 18

محيط قرقنة 19 18

هلال الشابة 17 18

اتحاد بوسالم 16 18

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 14 18

كوكب عقارب 14 18

المجموعة الثانية

ملعب قربة

النادي القربي – اتحاد قصور الساف 0-0

السبت 21 فيفري 2026

ملعب فرحات حشاد باريانة

جمعية اريانة – الملعب القابسي 2 – 1

ملعب الطويهري المعشب بجندوبة

جندوبة الرياضية – هلال الرديف 3 – 0

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين – القلعة الرياضية 2 – 0

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد – نسر جلمة 0 – 1

ملعب بوشمة

امل بوشمة – تقدم ساقية الداير 1 – 4

ملعب قفصة

قوافل قفصة – مستقبل القصرين 0 – 1

الترتيب ن ل

تقدم ساقية الداير 39 18

الملعب القابسي 35 18

مستقبل القصرين 33 18

جندوبة الرياضية 25 18

جمعية أريانة 25 18

النادي القربي 24 18

أمل بوشمة 24 18

قوافل قفصة 23 18

اتحاد قصور الساف 23 18

هلال الرديف 22 18

القلعة الرياضية 20 18

نسر جلمة 20 18

سبورتينغ المكنين 19 18

أولمبيك سيدي بوزيد 10 18