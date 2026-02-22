عاجل/ دعوة لتوخي الحذر..استئناف الأشغال بهذه الطريق..

“منظمة الصحة العالمية: 15 ساعة صيام هي الاختبار الحقيقي.. إذا فعلتها فأنت قادر على هزيمة التدخين للأبد..!”

2026/02/22 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة مستعملي الطريق السيارة أ1 شمالية، أنّه سيتم استئناف الأشغال بداية من الاثنين 23 فيفري 2026، وذلك من النقطة الكيلومترية 76 إلى النقطة الكيلومترية 73 في اتّجاه تونس.

وأوضحت الشركة في بلاغ أصدرته الأحد، أنّه سيترتّب عن ذلك تقليص ممرّات العبور على مستوى هذا القسط طيلة فترة الأشغال.

ودعت كافة مستعملي الطريق السيارة، حرصا على سلامتهم وسلامة الأعوان والعاملين بالحضيرة، إلى التخفيض من السرعة عند الاقتراب من الحضيرة والالتزام بالتشوير والعلامات المرورية الوقتيّة توخي الحذر والانتباه فضلا عن احترام مسافة الأمان.

