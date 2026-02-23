دبارة اليوم الخامس من شهر رمضان..دياري وبنة لا تقاوم..!

دبارة اليوم الخامس من شهر رمضان الموافق ليوم الاثنين 23 فيفري 2026..

1/شوربة القرع الأحمر

بما أنك تعاني من الدوالي، فالقرع الأحمر غني بمضادات الأكسدة التي تحسن صحة الشرايين.

المكونات: قطعة قرع أحمر، حبة بطاطا صغيرة، حبة جزر، بصلة، وقليل من الكركم والزنجبيل.

الطريقة: اطبخ الخضار في الماء مع التوابل حتى تنضج تماماً، ثم اطحنها جيداً. أضف ملعقة زيت زيتون عند التقديم لتعزيز الفائدة الصحية.

2/الطبق الرئيسي: لازانيا “بولونيز” بالبشاميل

هذه الوصفة تعتمد على التوازن بين صلصة الطماطم الغنية وكريمية البشاميل.

المكونات: شرائح لازانيا، 400غ لحم مفروم، بصلة مفرومة، فصان ثوم، لتر حليب، 80غ زبدة، 80غ فرينة (طحين)، جبن موزاريلا وجبن مرحي، ملعقة طماطم مركزة، ريحان (حبق)، ملح وفلفل أسود.

تحضير صلصة اللحم: في مقلاة، اقلي البصل والثوم مع اللحم المفروم، أضف الطماطم والبهارات مع نصف كوب ماء، واتركها حتى تتسبك وتبقى فيها القليل من المرق (ليساعد على نضج العجين).

تحضير البشاميل: ذوّب الزبدة وأضف الفرينة، ثم اسكب الحليب تدريجياً مع التحريك المستمر حتى يثقل القوام.

التطبيق: في طبق فرن، ضع طبقة بشاميل، ثم شرائح اللازانيا، ثم اللحم، وكرر الطبقات. اجعل الطبقة الأخيرة غنية بالبشاميل والجبن.

الفرن: أدخلها للفرن (180 درجة) لمدة 25-30 دقيقة.

3/طاجين المعدنوس الخفيف (صديق الهضم)

هذا النوع من الطاجين يعتمد على الخضروات أكثر من العجين، مما يجعله مثالياً لك.

المكونات: ربطتان كبيرتان من المعدنوس المفروم، 200 غرام صدر دجاج مفروم (مطبوخ مسبقاً في القليل من الزيت والكركم)، 6 بيضات، بصلة مفرومة، قليل من الجبن المرحي، ورشة خميرة حلويات (لتجعله “منفجاً” وخفيفاً).

الطريقة: 1. اخلط المعدنوس مع الدجاج والبصل والجبن.

2. أضف البيض تدريجياً حتى يصبح الخليط متجانساً.

3. أضف التوابل (ملح، فلفل أسود، وكركم).

4. صب الخليط في طبق فرن مدهون، وادخله للفرن (180 درجة) حتى يتماسك ويحمرّ وجهه.

4/. السلطة المرافقة: “سلطة جرجير ومنعشات”

الوصفة: أوراق جرجير مغسولة، شرائح خيار، طماطم كرزية، وجوز (لوز أو جوز مفيد جداً للشرايين).

التتبيلة: زيت زيتون، عصرة ليمون وفيرة، ورشة سماق.

5/. التحلية: “تيراميسو” منزلي خفيف

لنكمل السهرة الإيطالية بامتياز:

الوصفة: طبقات من بسكويت (بودوار) مغطس في قهوة سريعة الذوبان، يفصل بينها خليط من كريم شونتييه أو ماسكربون مع القليل من السكر والفانيليا. رشة كاكاو في الأعلى وادخلها للثلاجة.