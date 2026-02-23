سماء تونس تتزيّن يوم 28 فيفري الجاري باصطفاف كوكبي لـ6 كواكب من المجموعة الشمسية

تشهد سماء تونس والكرة الأرضية يوم 28 فيفري الجاري ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في اصطفاف كوكبي يضم 6 كواكب من المجموعة الشمسية ويُقصد بذلك القدرة على رؤية الكواكب التي ترى بالعين المجردة والكواكب التي لا ترى بالعين المجردة، حسب ما أفاد به أستاذ تأطير علمي بمدينة العلوم بتونس، هشام بن يحي.

وأضاف هشام بن يحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين أن الدعوة مفتوحة لكافة العموم وللمهتمين بعلم الفلك لرصد هذه الظاهرة الفلكية التي تجمع بين العلم والجمال عبر القبة السماوية لمدينة العلوم.

وأوضح أن هذه الظاهرة لا تحدث كثيرا إذ تتطلب لحدوثها دقة في تزامن الحركات المدارية للكواكب حول الشمس لافتا الى انه يمكن رصدها بعد غروب الشمس في مكان مظلم عبر التليسكوبات، حيث ستظهر في مشهد سماوي لافت يشد الأنظار كواكب عطارد والزهرة والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون .

ولفت أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم بتونس الى أنه تستحيل رؤية هذه الكواكب في حال كان الطقس مغيما وستكون في حال رؤيتها في شكل دائرة والمقصود من الاصطفاف ليس على نفس الخط انما تظهر للرؤية في تلك الليلة من مجموع الكواكب ال8 للمجموعة الشمسية.

وبيّن أنه رغم أنّ الاجتماع الكوكبي لا يحمل تأثيرات مباشرة على الأرض من الناحية الفيزيائية، إلا أنّه يتمتّع بقيمة علمية وتربوية كبيرة، حيث يساهم في تبسيط فهم حركة الكواكب ومداراتها، ويُعدّ فرصة مثالية لنشر الثقافة الفلكية لدى العموم، خاصة لدى الشباب.