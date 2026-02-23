عاجل/ وزير اسرائيلي يهدد باحتلال غزة وإنذار نهائي لقادة حماس..

كرر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش تهديداته باحتلال قطاع غزة. وقال الوزير اليميني المتطرف في تصريحات، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستعطي حركة حماس إنذاراً نهائياً قريباً من أجل خروج قادتها من القطاع، وتسليم السلاح والمقار والأنفاق”.

كما أضاف قائلاً: “إن لم تفعل حماس ذلك، فسنحصل على الشرعية للتحرك بأنفسنا”.

“تدمير حماس”

إلى ذلك، أشار إلى أنه “إن لم ينجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقضاء على حماس فسيحصل الجيش الإسرائيلي على شرعية دولية ودعم أميركي للقيام بذلك”. وشدد على أن إسرائيل “لم تتنازل عن هدف تدمير حماس، لكنها منحت ترامب الفرصة للقيام بذلك على طريقته”.

كذلك أكد أن “الجيش الإسرائيلي يعمل بالفعل على وضع الخطط اللازمة”، مردفاً “في النهاية سنحتل غزة ونقيم فيها مستوطنة يهودية”، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان سموتريتش أعلن الأسبوع الماضي أنه يعتزم “تشجيع هجرة” الفلسطينيين من الضفة المحتلة وغزة، مؤكداً السعي إلى منع إقامة دولة فلسطينية.

أتت تلك التصريحات حينها فيما تسارعت أنشطة الاستيطان المستمرة منذ سنة 1967، بشكل كبير في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، خاصة منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر 2023.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي كان نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل القطاع، وتفكيك سلاح حماس، وإعادة إعمار غزة.

إلا أن إسرائيل لم تنسحب حتى الآن، فيما شددت حماس على أن مسألة السلاح تحل داخلياً في حوار فلسطيني فلسطيني.

“العربية.نت “