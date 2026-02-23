بلاغ هام لوزارة التعليم العالي..#خبر_عاجل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشحات لتقديم مشاريع بحثية في اطار برنامج شراكة تونسي -فرنسي PH-Utique بعنوان سنة 2027 ، في أجل أقصاه 31 مارس 2026، حسب ما جاء في بلاغ نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني المتميز بين فرق البحث الفرنسية التونسية والفرنسية، وتشجيع تطوير شراكات جديدة وفعالة، وإدماج الباحثين الشبّان وطلبة الدكتوراه وتشريك فرق البحث في مشاريع أوروبية ومتوسطية واسعة النطاق.

ويستهدف البرنامج الذي تشرف على تنفيذه في تونس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتمويل من وزارة أوروبا للشؤون الخارجية والوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث والفضاء الفرنسية، جميع مجالات البحث، مع إيلاء اهتمام خاص بمشاريع البحث في مجالات العلوم الانسانية والاجتماعية، لاسيما التي تتبنى مناهج متعددة التخصصات أو تتناول قضايا مجتمعية واقتصادية وإقليمية.

ويولي البرنامج اهتماما خاصا للمشاريع التي تتضمن شراكات اجتماعية واقتصادية، والتي تشجّع الابتكار ونقل المعرفة والمهارات بما يعود بالنفع على كلا البلدين والتي من شأنها تعزيز هيكلة البحث وتكوين شبكات من فرق البحث، ويمكن أن تشمل الشراكة عدة فرق بحثية من كل بلد، بهدف تعزيز التعاون بين المختبرات على نطاق أوسع. ويموّل البرنامج تنقل طالبين اثنين كحد أقصى في برنامج الدكتوراه المشترك لكل مشروع، على أن تغطي المنحة 9 أشهر من تنقل طلبة الدكتوراه من أصل 36 شهرا مخصّصة للأطروحة، موزّعة على 3 سنوات، مع إقامة لمدة 3 أشهر.

كما يشجّع البرنامج على تنقّل باحثي ما بعد الدكتوراه ( بحد أقصى باحثين)، حيث تغطّي المنحة 3 أشهر من إقامة الباحث من أصل 36 شهرا مدة المشروع، موزعة على مدى 3 سنوات بإقامة سنوية لمدة شهر واحد.

ويمكن للباحثين من مختبرات البحوث التابعة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أو فرق البحث أو جمعيات البحث العلمي والشركات المشاركة في المشروع، الترشح لهذه المنحة شريطة أن تكون هذه الأخيرة شريكة لمؤسسة أكاديمية فرنسية.

ويتمّ لايداع ملفات الترشح على موقع Campus France ويوم 10 أفريل 2026 كآخر أجل لتعمير استمارة الترشح الخاصة بالمشروع ويوم 16 أفريل 2026 كآخر أجل لارسال الملف الكامل عبر البريد الالكتروني.