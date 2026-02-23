عاجل/ أحكام سجنية وخطايا مالية ضد عصابة نسائية من أجل هذه التهمة..

عاجل/ تنبيه: بداية من اليوم: اضطراب في توزيع مياه الشرب بهذه ولايات..

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخر أحكاما بالسجن تراوحت بين 20 و40 سنة سجنا في حق عصابة نسائية تتكون من 4 فتيات تخصّصن في تهريب مخدر الكوكايين بعد تجزئته وإخفائه بإحكام في ملابسهن الداخلية.

ووفق ما نقلته اذاعة موزاييك فان ملف القضية يفيد بأن المتهمات يقمن بتهريب كميات الكوكايين من بلد إفريقي إلى تونس. ووجهت إلهُنّ تهمة “تكوين والإنخراط والمشاركة في عصابة داخل البلاد أو خارجها لإرتكاب جرائم المخدرات ومسك وحيازة وملكية وعرض ونقل وشراء والتوسط والتسليم والتوزيع بنية الإتجار بمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب”.

