عاجل/ النجم الساحلي يعلن..

أعلنت اللجنة المستقلة لفض النزاعات صلب النجم الساحلي عن توقّف أعمالها بصفة نهائية في بلاغ أصدرته عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك

و عللت الهيئة انسحابها بسبب :

– أولا: تعذر مواصلة التفرّغ لعدد من أعضاءها لأسباب عائلية ومهنية وصحية

– ثانيا: التقييم الذاتي الذي أنجزته اللجنة انتهى إلى استنتاج مفاده عدم جدوى المواصلة في العمل الحالية نظرا لكونها تتطلب رؤية أخرى وطريقة عمل مغايرة وهو ما لمسناه أيضا من نقاشاتنا مع مختلف الجماهير

و أكدت اللجنة في البلاغ ذاته على أن انتهاء أعمالها لا يعني البتّة انقطاع الصلة نهائيا بالفريق حيث سيواصل عدد من الأعضاء العمل صلب النادي بالتنسيق مع هيئته الموقّرة لبلورة وتنفيذ جملة من المشاريع الجديدة التي تتطابق مع متطلبات المرحلة المقبلة