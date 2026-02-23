عاجل/ في بلاغ رسمي: الصّيدلية المركزية توجه نداء هام..

دعت الصيدلية المركزية بتونس، اليوم الاثنين، حرفائها من صيادلة وموزعي الأدوية بالجملة وأطباء الأسنان والبياطرة وأصحاب مخابر التحليل والمسؤولين على الهياكل الصحية العمومية وغيرهم، إلى تقديم طلبات التزود بالأدوية قبل 48 ساعة، من تاريخ توقف نشاط جميع فروعها للقيام بمهمّة الجرد الشهري للمخزون الذي سيمتد من 25 إلى 27 فيفري 2026، قصد تجنب انقطاع المخزون لديهم.

وأوضحت الصيدلية المركزية بتونس، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ” ميتا/ فايسبوك”، أن نشاط فروعها بمدينة الدواء ببن عروس: احتياطي الصيدليات واحتياطي المستشفيات و توديفارما ومصرف التوزيع، وفرعها بسكرة التلاقيح والأمصال، سيتوقف أيام 25 و 26 و 27 فيفري 2026.

ويتوقف نشاط فروع الصيدلية المركزية الطلبيات المؤكدة وديست فار وفرع المواد الكيميائية، بمدينة الدواء ببن عروس، وفرعي سوديفاك للعموم وسوديفاك للمستشفيات بولاية سوسة، وفروع سيفارما للعموم وسيفارما للمستشفيات بولاية صفاقس، والمحاليل الوريدية بالمنطقة الصناعية بالمغيرة، وفروع ولايات الكاف وقفصة ومدنين، أيام 26 و27 فيفري 2026.