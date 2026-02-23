رسميا: هذا موعد انطلاق تنفيذ خطة إعداد الشباب للحياة الزوجية والتفاصيل الكاملة..#خبر_عاجل

أطلقت تونس مؤخرا الخطة التنفيذية للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية لدعم الأسر والمقبلين على الزواج.

وأفادت مديرة شؤون الأسرة مليكة البجاوي اليوم الإثنين 23 فيفري 2026 في تصريح للإذاعة الوطنية، بأن هذه الخطة التنفيذيّة تهدف إلى تعزيز معارف المقبلين على الزواج حول مكانة الأسرة والقيم التي ترتكز عليها، وتمكين المقبلين على الزواج من اكتساب الكفاءات اللازمة للاضطلاع بمختلف الأدوار الموكلة لهم لإدارة الأسرة والتصرف في مواردها وتأهيلهم لحسن تربية النشء وتصور مشروع حياة القرينين.

وقالت مليكة البجاوي، إن الخطة التنفيذية للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية لدعم الأسر والمقبلين على الزواج، ترمي إلى ترسيخ ثقافة التواصل الجيد والصحة الجسدية والنفسية لدى المقبلين على الزواج ومساعدة المقبلين على الزواج على مجابهة نفقات الزواج.

وتشمل مكوّنات الخطّة التوعية والتكوين والإحاطة والمرافقة والدعم وتستهدف فئات واسعة وخاصة من الشباب المقبلين على الزواج والأسر الشابة.

وقالت البجاوي إن الخطة ستنطلق خلال شهري أفريل أو ماي عبر القيام بدراسة تشخيصية حول معارف الشباب وخاصة المتزوجين حديثا، وانطلاقا من هذا التشخيص سيتم تنظيم دورات تكوينية وتأهيلية للإعداد للحياة الزوجية.

وأوضحت المتحدثة، أن هذه الدورات ستسبقها دورات تكوين لفائدة المُكونين، وأشارت إلى الخطة تمتد على 5 سنوات وتشمل كل ولايات الجمهورية.

كما تتضمن الخطة، إحداث تطبيقة رقمية على الهاتف الجوال لإرشاد المقبلين على الزواج، حسب مليكة البجاوي.

واشارت الى أن الخطة التنفيذية للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية لدعم الأسر والمقبلين على الزواج سيتم تنفيذها بالتنسيق والشراكة مع عدة هياكل ووزارات كوزارات التربية، التعليم العالي، الشؤون الدينية.