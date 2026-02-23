دبارة اليوم الخامس من شهر رمضان..دياري وبنة لا تقاوم..!

عاجل/ العثور على جثث 7 مهاجرين غير شرعيين قبالة هذه السواحل..

أرقام مفزعة: هذه حصيلة المخالفات الاقتصادية خلال 3 أيام الأولى من رمضان.. والرقابة تضرب على أيدي المحتكرين..#خبر_عاجل

عاجل/ قاض يكشف: رئيس الدولة أكد على تنفيذ العقوبة الاعدام في هذه الجرائم..

عاجل/ جنوح قطار واضطراب جزئي في حركة هذه القطارات..

2026/02/23 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، مساء اليوم الاثنين 23 فيفري 2026، عن تسجيل اضطراب جزئي في حركة القطارات على مستوى خطوط الضاحية الجنوبية للعاصمة، وذلك إثر جنوح قطار كان في طريقه من محطة تونس نحو الدهماني عند مدخل محطة تونس.

وأوضحت الشركة أن الحادث تسبب في تعطيل جزئي لسير القطارات، معربة عن أسفها لما قد ينجرّ عنه من إرباك لمصالح الحرفاء وتنقلاتهم.

وأكدت في السياق ذاته أن الفرق الفنية المختصة تدخلت على عين المكان، وأن العمل جارٍ لاستئناف السير العادي للقطارات في أقرب الآجال وإعادة الحركة إلى نسقها الطبيعي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn