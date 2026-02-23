عاجل/ جنوح قطار واضطراب جزئي في حركة هذه القطارات..

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، مساء اليوم الاثنين 23 فيفري 2026، عن تسجيل اضطراب جزئي في حركة القطارات على مستوى خطوط الضاحية الجنوبية للعاصمة، وذلك إثر جنوح قطار كان في طريقه من محطة تونس نحو الدهماني عند مدخل محطة تونس.

وأوضحت الشركة أن الحادث تسبب في تعطيل جزئي لسير القطارات، معربة عن أسفها لما قد ينجرّ عنه من إرباك لمصالح الحرفاء وتنقلاتهم.

وأكدت في السياق ذاته أن الفرق الفنية المختصة تدخلت على عين المكان، وأن العمل جارٍ لاستئناف السير العادي للقطارات في أقرب الآجال وإعادة الحركة إلى نسقها الطبيعي.