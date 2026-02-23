عاجل/ في أول لقاء اعلامي له: هذا ما تعهد به باتريس بوميل المدرب الجديد للترجي الرياضي..

أكد الفرنسي باتريس بوميل المدرب الجديد للترجي الرياضي انه سيعمل جاهدا من اجل تكريس عقيدة الفريق في كسب الالقاب المحلية والقارية واسعاد الجماهير مشيرا إلى أن ذلك يتطلب عملا كبيرا وجاهزية عالية بدنيا وفنيا وذهنيا في جميع المباريات.

واوضح بوميل خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين باحد نزل العاصمة خصصت لتقديمه لوسائل الاعلام بحضور المدير الرياضي يزيد المنصوري ان “الترجي يسير الى حد الان على الطريق الصحيح في هذه الفترة الانتقالية بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية بفضل مجهودات جميع الاطراف واجتهاد المدرب كريستيان براكوني الذي كان في مستوى ثقة ادارة النادي”.

واضاف “سيكون براكوني ضمن الجهاز الفني الجديد وكانت لي معه عديد الاجتماعات واتفقنا على هذا المبدأ بالاضافة الى مواصلة مهامه بالتوازي مع ذلك صلب الادارة الفنية لشبان الترجي بما انه يحمل مشروعا متكاملا سيمضي قدما في تحقيقه”.

وتقدم الفني الفرنسي بشكره الى كل الاطراف التي ساعدته ليكون على راس الجهاز الفني لفريق “الاحمر والاصفر” وخاصة مسؤولي الجامعة الانغولية لكرة القدم الذين تفهموا رغبته في مغادرة المنتخب لخوض تجربة فريدة ومتميزة مع الترجي الرياضي.

وتابع باتريس بوميل قائلا “ينافس الترجي على جميع الواجهات ويراهن على كل الالقاب المحلية والقارية وهذا يفرض مجهودات مضنية من اجل تطوير اداء الفريق من خلال المحافظة على الثوابت الحالية من ذلك الصلابة الدفاعية مع تحسين عدد من النقاط اهمها الضغط العالي واكمال الهجمة والبناءات الهجومية المنسقة واللعب في العمق. قناعاتي الفنية تقوم على كرة قدم حركية بتوفير كل الظروف حتى يقدم كل لاعب افضل ما لديه، واعتقد ان الترجي قادر على ذلك لا سيما مع استعادة عدد من اللاعبين المصابين وفي مقدمتهم يوسف البلايلي الذي تجمعني به علاقة استثنائية”.

واكد المدرب الجديد للترجي ان الهدف الرئيسي يبقى رابطة ابطال افريقيا معربا عن الاعتقاد ان المواجهة المزدوجة أمام الاهلي المصري لحساب الدور ربع النهائي خلال النصف الثاني من شهر مارس القادم ستكون صعبة على الفريقين وهي بمثابة نهائي قبل الاوان بين ناديين يعدان من عمالقة القارة. واشار الى ان الترجي سيسعى الى حسن الاستعداد لهذا الموعد الهام من خلال مقابلات البطولة مع الحرص الشديد على اخذ الفارق في مباراة رادس قبل اتمام المهمة في لقاء الاياب بمصر مناشدا جماهير الفريق إلى الوقوف بقوة الى جانب اللاعبين وشحذ معنوياتهم من اجل كسب مختلف الرهانات القادمة.

وقال بوميل “المهمة في كل مباراة ليست تحقيق الانتصار فحسب بل لابد من الاقناع وامتاع جماهير الفريق بعروض متميزة، والبداية ستكون يوم الاربعاء القادم أمام نجم المتلوي في ملعب صعب له خصوصياته، ومع ذلك نحن مطالبون بالفوز من اجل البقاء على سكة الانتصارات”.

وختم المدرب الجديد لفريق باب سويقة بالقول “يتمتع الترجي بعدد هام من اللاعبين كما وكيفا بما في ذلك الذين تم انتدابهم في الفترة الاخيرة، وجميعهم يمتلك مهارات عالية تتطلب الاحاطة والعناية. فلاعب مثل كسيلة بوعالية يمتلك مؤهلات كبيرة ولكنه بحاجة الى تاطير حتى يكون اكثر نجاعة في طريقة لعبه وارجو ان نستعيد كل المصابين حتى نكون امام هامش اوسع من الاختيارات فنيا وتكتيكيا في كل المباريات”.

ومن جهته، اكد يزيد المنصوري المدير الرياضي للترجي الرياضي انه يتابع وضعية الفريق منذ فترة قائلا “لقد قمت باعداد البديل للجهاز الفني واقترحت باتريس بوميل ليتولى الاشراف الفني على النادي وقد وافقت الادارة على ذلك اذ تجمعني علاقة طيبة ببوميل ورؤية مشتركة فضلا عن خبرته في ملاعب افريقيا وسيقدم قطعا الاضافة المنشودة”.

وحول تركيبة بقية الجهاز الفني، قال المنصوري “لازلنا لم نحدد التركيبة الكاملة اذ هناك بعض الجزئيات التي لاتزال محل نظر وسنحسم الامر خلال الساعات القادمة”.

وبخصوص اللاعب النيجيري اوغبيلو الذي امضى عقدا مبدئيا مع نادي الاتحاد الليبي، اوضح المنصوري “جمعتني عديد اللقاءات مع اوغبيلو وتحدثت معه طويلا وحاولت اقناعه بمواصلة التجربة مع الترجي الرياضي الذي كان صاحب الفضل في تطوير ادائه من اجل فتح افاق الاحتراف أمامه في اوروبا الا ان هدفه كان واضحا وهو كسب المال في ظل العرض المغري للفريق الليبي”.

وأكد أن سلوك أوغبيلو كان احترافيا مع ذلك وهو مرتبط بعقد مع الترجي الى غاية جوان 2026 ويبقى قادرا على مساعدة الفريق وتقديم الاضافة لوسط الميدان”.

يذكر ان الترجي الرياضي كان قد اعلن يوم السبت الماضي عن انهاء جميع اجراءات التعاقد مع المدرب باتريس بوميل للاشراف على فريق اكابر كرة القدم بمعية الطاقم الفني المرافق له الى غاية جوان 2027 خلفا لماهر الكنزاري عقب هزيمة الفريق امام الملعب المالي في باماكو ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا.

وتولى المدير الفني للشبان براكوني الاشراف على الترجي الرياضي بصفة مؤقتة وقاده بفضل سلسلة من الانتصارات الى التاهل الى الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا واستعادة صدارة بطولة الرابطة المحترفة الاولى.

يذكر ان باتريس بوميل (مواليد 1978) كان مساعدا للمدرب هيرفي رينارد في المنتخب الزامبي منذ 2011 وبعد أن ترك رينارد منصبه في عام 2013 لتولي تدريب نادي سوشو الفرنسي، تم تعيين بوميل خلفًا له.

كما اضطلع بوميل بخطة مدرب مساعد لمنتخب كوت ديفوار في 2014 بمعية هيرفي رينارد.

وكانت لبوميل عديد التجارب التدريبية الاخرى منها المنتخب المغربي لاقل من 23 سنة ومولدية الجزائر واخرها منتحب انغولا.