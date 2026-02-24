عاجل/ أكد وجود تجاوزات من التجار: رئيس غرفة الدواجن يكشف السعر الحقيقي للدجاج..

أفاد رئيس الغرفة الوطنيّة لتجّار الدّواجن واللّحوم البيضاء المُنضوية تحت لواء الإتّحاد التُّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة، إبراهيم النّفزاوي، اليوم الثلاثاء، بأنّ “سعر الدجاج بلغ 8,500 مي وكل سعر يفوق ذلك يُعتبر تجاوزاً”، مشيراً إلى “وجود تجاوزات من قبل بعض المذابح خاصّة العشوائية”.

وأوضح النفزاوي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّه “تمّ إعلام السلطات المعنية بهذه التجاوزات وتم اتّخاذ الاجراءات اللاّزمة”. ولفت النّفزاوي إلى أنّ “سعر الإسكالوب في حدود 18 د، وإذا تجاوز السعر هذا الحد ستكون الغرفة وجميع الأطراف المعنية بالمرصاد لكلّ متجاوز”، داعياً المستهلكين إلى “التبليغ عن مثل هذه الممارسات”. وأكّد النفزاوي أنّ “المنتوج متوفّر والأسعار مستقرّة ولم تتغيّر”.