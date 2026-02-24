مجموعة QNB تعلن عن إصدار تقريرها السنوي لعام 2025 

يس ّر مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، أن تعلن عن إصدار تقريرها السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ،2025 الذي يسلط الضوء على تحقيق المجموعة لعاٍم آخر تميّز باألداء القوي، والتقّدم االستراتيجي، وااللتزام المتواصل بخلق قيمة مستدامة.

وعلى الرغم من البيئة العالمية الصعبة التي اتسمت بالتوترات الجيوسياسية وتغيّر ظروف السياسات النقدية، حققت مجموعة QNB نمًوا قويًا خالل عام ،2025 مدعو ًما ببيئة اقتصادية كلية إقليمية مواتية، وتنفيذ منضبط الستراتيجيتها ، وميزاني تها العمومية ال قوية.

أبرز المعالم الرئيسية لعام 2025

)مالحظة: سعر صرف اللاير القطري مقابل الدوالر األمريكي هو 3.64 / في 22 فبراير 2026(

ارتفعت األرباح ال صافية قبل خصم ضرائب الركيزة الثانية بنسبة %10 على أساس سنوي لت صل إلى 18.4 مليار لاير قطري )5.1 مليار دوالر أمريكي(.

ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %8 ليصل إلى 44.8 مليار لاير قطري )12.3 مليار دوالر أمريكي(، وهو ما يعكس زخم اإليرادات المتنوعة

ظلت نسبة القروض المتعثرة منخفضة عند %2.6 ، مما يؤكد قوة جودة األصول

ارتفعت قيمة األصول اإلجمالية بنسبة %7 ل تصل إلى 1.39 تريليون لاير قطري ) 382 مليار دوالر ةً بالطلب القوي على سندات االئتمان عبر الشبكة الدولية للمجموعة أمريكي(، مدعوم

َّق سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، وبمناسبة إطالق التقرير السنوي، عل قائال:ً “يعكس التقرير السنوي لمجموعة QNB لعام 2025 تحقيق المجموعة لعاٍم آخر من األداء القوي واستمرارها في خلق القيمة لمساهمينا. وقد ركز مجلس اإلدارة على اإلدارة الرشيدة لرأس المال، بما في ذلك برنامج إعادة شراء األسهم المتواصل وتوزيعات األرباح، مع اإلشراف الفعال على التنفيذ األمثل الستراتيجية المجموعة. وفي عام ،2025 اعتمدنا خطة خمسية جديدة تؤكد من جديد تطلعنا إلى الحفاظ على مكانتنا الرائدة في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، إلى جانب استراتيجية شاملة على مستوى المجموعة بشأن ال تغير المناخي والتزامنا بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام .2050 كما واصلنا تعزيز إطار الحوكمة المؤسسية لضمان الشفافية والمساءلة والمرونة مع سعينا لتعزيز مكانة المجموعة وتمكينها من تحقيق نمو مستدام طويل األجل. ”

َّل 2025 عا ًما آخر من األداء وأضاف السيد عبد هللا مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائال:ً “مث المتميز لمجموعة QNB، وهو ما يعكس قدرتنا على تحقيق نمو مستدام ومربح رغم الظروف الصعبة. وال تزال بالزخم الذي تشهده القطاعات الرئيسية مكانتنا الرائدة في قطر تمثل ركيزة أساسية لنموذج أعمالنا الشامل، مدعومةً

موثوقًا للشركات الوطنية الرائدة . وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية ،2030 لالقتصاد ودورنا البارز بوصفنا شري ًكا

واصلنا دعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير قدراتنا التي تركز على العمالء. ومع انطالقنا في تنفيذ الدورة الجديدة الستراتيجيتنا لعام ،2030 نواصل التركيز على التنفيذ الدقيق لهذه االستراتيجية وتحقيق قيمة مضافة مستدامة لجميع األطراف المعنية.”

وتتوفر النسخة الكاملة من التقرير السنوي اآلن على الموقع اإللكتروني لمجموعة QNB، ويمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي:

www.qnb.com/sites/qnb/qnbqatar/document/en/enAnnualReport2025

نبذة عن مجموعة QNB

تُعُد مجموعة QNB من المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تدير منصة مصرفية دولية متنوعة في أكثر من 28 دولة، وتخدم ماليين العمالء حول العالم. وبفضل وجودها الراسخ في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، تدعم المجموعة الشركات والمؤسسات واألفراد من خالل شبكة عالمية واسعة.