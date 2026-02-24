عاجل/ تحذير جديد من ترامب لايران..

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة له على مواقع التواصل الإجتماعي من أن إيران ستواجه “يوماً سيئاً للغاية” إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب في منشوره إنه يفضل التوصل إلى اتفاق، مشددا على أنه في حال عدم التوصل إليه “فسيكون ذلك يوما عصيبا على ذلك البلد، وللأسف الشديد على شعبه”.

ونفى ترامب وجود أي خلاف بينه وبين رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دانيال كين، بشأن التعامل مع إيران، واصفا التقارير التي تحدثت عن معارضة عسكرية لأي مواجهة بأنها “أخبار مضللة”.

وأكد ترامب أنه صاحب القرار النهائي فيما يتعلق بأي تحرك عسكري محتمل، مشيرا إلى أنه يفضل الحل الدبلوماسي، “لكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيكون الرد قاسياً”.