عاجل/ فاجعة تهز ايران: سقوط مروحية عسكرية على سوق..وهذه حصيلة الضحايا..

ذكرت وسائل ​إعلام رسمية اليوم الثلاثاء ‌أن ‌طائرة ‌هليكوبتر تابعة للجيش الإيراني سقطت على سوق بإقليم ⁠أصفهان بوسط البلاد، مما أسفر عن ​مقتل الطيار ومساعده وتاجرين إثنين.

وأضافت ⁠أن سقوط الطائرة تسبب في اندلاع ⁠حريق تمكنت فرق الطوارئ من إخماده.

ويقول الخبراء إن إيران لديها سجل ضعيف في مجال السلامة الجوية، ​وسط تكرار حوادث التحطم. وتتعلق كثير من ‌الحوادث بطائرات جرى شراؤها قبل الثورة الإسلامية عام ⁠1979 ولا ‌تتوافر لها قطع غيار أصلية للصيانة.

وفي الأسبوع الماضي، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز إف-4 أمريكية الصنع تابعة ‌لسلاح الجو ⁠النظامي الإيراني في إقليم همدان بغرب البلاد، مما ‌أسفر عن مقتل طيار واحد أثناء رحلة ‌تدريبية.

“رويترز”