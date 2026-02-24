عاجل/بعد حادث جنوح قطار..هذه آخر المستجدات..

الطقس هذه الليلة..

عاجل/ حادث مرور قاتل بهذه الجهة..

تسمية جديدة بهذه الوزارة..#خبر_عاجل

عاجل/ فاجعة تهز ايران: سقوط مروحية عسكرية على سوق..وهذه حصيلة الضحايا..

2026/02/24 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

ذكرت وسائل ​إعلام رسمية اليوم الثلاثاء ‌أن ‌طائرة ‌هليكوبتر تابعة للجيش الإيراني سقطت على سوق بإقليم ⁠أصفهان بوسط البلاد، مما أسفر عن ​مقتل الطيار ومساعده وتاجرين إثنين.

وأضافت ⁠أن سقوط الطائرة تسبب في اندلاع ⁠حريق تمكنت فرق الطوارئ من إخماده.

ويقول الخبراء إن إيران لديها سجل ضعيف في مجال السلامة الجوية، ​وسط تكرار حوادث التحطم. وتتعلق كثير من ‌الحوادث بطائرات جرى شراؤها قبل الثورة الإسلامية عام ⁠1979 ولا ‌تتوافر لها قطع غيار أصلية للصيانة.

وفي الأسبوع الماضي، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز إف-4 أمريكية الصنع تابعة ‌لسلاح الجو ⁠النظامي الإيراني في إقليم همدان بغرب البلاد، مما ‌أسفر عن مقتل طيار واحد أثناء رحلة ‌تدريبية.

 

“رويترز”

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn