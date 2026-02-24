تنبيه/ اضطراب ظرفي في توزيع مياه الشرب بهذه المناطق..#خبر_عاجل

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بأنه في إطار أشغال إصلاح العطب الذي طرأ على قناة الجلب قطر 1400 مم على مستوى ساحة الشهداء من ولاية تونس، تم تسجيل اضطراب ظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثامنة صباحا من اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2026 بمعتمدية بئر مشارقة وذلك بكل من مدينة جبل الوسط والمنطقة الصناعية بجبل الوسط ومدينة بئر مشارقة وبئر مشارقة محطة والمنطقة الصناعية بئر مشارقة محطة.

وأوضحت أنه من المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة العاشرة ليلا من نفس اليوم بعد استكمال الاشغال.