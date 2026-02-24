عاجل/ أحكام سجنية ثقيلة ضد أفارقة من أجل تهريب الكوكايين الى تونس..وهذه التفاصيل..

بلاغ هام لوزارة الدفاع بخصوص التجنيد..#خبر_عاجل

عاجل/ أكد وجود تجاوزات من التجار: رئيس غرفة الدواجن يكشف السعر الحقيقي للدجاج..

يهم محبي الظواهر الفلكية.. أنتم على موعد مع “القمر الدموي” في هذا التاريخ..

تفجير انتحاري وسط موسكو..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل

2026/02/24 أخبار, أخبار عالمية, المصدر

قتل شرطي وأصيب اثنان آخران بجروح في انفجار وقع في وقت مبكر الثلاثاء ،قرب محطة قطارات في وسط موسكو، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الروسية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر تطبيق “تلغرام” إن التفجير وقع قرابة الساعة 12:05 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (21:05 بتوقيت غرينتش الاثنين) في ساحة محطة سافيولوفسكي للقطارات.

وأوضحت أن رجلا اقترب من سيارة دورية كان بداخلها شرطيان مرور، قبل أن تنفجر عبوة ناسفة غير محددة قرب المركبة.

وأضافت أن المهاجم لقي حتفه في موقع الانفجار، فيما فتحت السلطات تحقيقا في ملابسات الحادث.

وكانت الوزارة قد أعلنت فور وقوع الانفجار أن “ضباط شرطة موسكو، يقومون بالتعاون مع زملائهم من أجهزة إنفاذ القانون، بتحديد جميع ملابسات الحادث والبحث عن الجاني. حيث نشرت قوات أمنية لتحديد مكان وجوده، كما تم فتح تحقيق لمعرفة حيثيات وتفاصيل الحادث”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn