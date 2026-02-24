ارقام مفزعة ..مخالفات اقتصادية بالجملة..ترفيع في الاسعار واحتكار بهذه الولاية..

قال المدير الجهوي للتجارة بسوسة، رياض القاسمي، إنه قد القيام بأكثر من 790 عملية تفقد منذ انطلاق شهر رمضان إلى حدّ اليوم، شملت مختلف مسالك التوزيع من أسواق أسبوعية وبلدية ومحلات مفتوحة للعموم ومخابز وغيرها، مكّنت من رفع أكثر من 145 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بالترفيع في الأسعار وعدم إشهارها والممارسات الاحتكارية واستعمال مواد مدعمة في غير مجالاتها.

وأضاف في تصريح اليوم الثلاثاء لـ”الجوهرة أف أم” ، أنه قد تم من خلال تكثيف حملات المراقبة على محلات بيع الموز المهرب بأسعار مشطة، حجز أكثر من 300 كلغ ورفع مخالفات اقتصادية في هذا الإطار.

وبالنسبة لوضعية التزويد، أكد القاسمي أنها مستقرة، مشيرا إلى أنه قد تم تعزيز الجهة بكميات من الزيت النباتي المدعم والحرص على توجيهها الى مستحقيها خاصة بالمناطق الشعبية والريفية، إضافة إلى دعم التزويد بكميات إضافية من السكر علاوة على الحصة الأساسية التي تقدر بـ197 طنا والقهوة ( تمكين وحدات القلي من حصة إضافية بـ 3 طن) والحرص على تزويد نقاط البيع من المنتتج الى المستهلك بالمواد المدعمة مثل السكر والأرز والقهوة، مع توفير الخضر والغلال والتمور بأسعار تفاضلية وتنويع الخيارات أمام المستهلك وعقلة الأسعار.