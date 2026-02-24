مجلس الوزراء الفلسطيني يُحذر من التباطؤ غير المبرر في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة..#خبر_عاجل

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، من استمرار هشاشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل التباطؤ غير المبرر في إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات المعيشية الأساسية، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين، مع تساقط الأمطار وغرق مئات الخيام، ويزيد صعوبة مواجهة آثار المنخفضات الجوية.

وأكد مصطفى خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم، أن أبناء الشعب الفلسطيني يواصلون في قطاع غزة تحمل تداعيات العدوان المستمر وتبعاته الكارثية على مختلف مناحي الحياة، رغم إعلان وقف الحرب، مؤكدا على ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية والاحتياجات المعيشية الأساسية.

وأكدت الحكومة جاهزيتها للتنسيق والتعاون مع الممثل السامي لغزة، لتوفير الخدمات الأساسية وتمكين برامج الإغاثة والتعافي والإعمار في المرحلة الانتقالية حسب قرار مجلس الأمن 2803، بما يعزز جهود تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

من جهة أخرى، أدان المجلس قرار سلطات الاحتلال الاستيلاء على 2000 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمال محافظة نابلس، في خطوة تستهدف الموقع الأثري في سبسطية وتمس بالإرث التاريخي الفلسطيني، بالتزامن مع تصاعد إخطارات الهدم في مناطق متفرقة وتكثيف عمليات الهدم.

وأكد المجلس أن هذا التصعيد الخطير بحق الأرض الفلسطينية يتطلب موقفًا دوليًا جادًا وحازمًا لردع الاحتلال ووقف انتهاكاته المتواصلة.