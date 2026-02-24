وزارة الأسرة تعلن تمويل أكثر من 6600 مشروع وإحداث 12 ألف موطن شغل

تنبيه/ اضطراب ظرفي في توزيع مياه الشرب بهذه المناطق..#خبر_عاجل

عاجل/ تحذير للمواطنين بخصوص العمولات البنكية..انتبهوا لحساباتكم..!

دبارة اليوم الخامس من رمضان: سيدة المائدة في أسبوع الربيع..

عاجل/ هذا موعد عيد الفطر فلكيا..

2026/02/24 الأولى, المصدر, متفرقات

توقعت التقديرات الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مصر، أن يولد هلال شهر شوال لعام 1447 هـ عقب حدوث الاقتران في نهاية شهر رمضان وتشير الحسابات إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا سيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026، الموافق 1 شوال 1447 هجريًا.

وتعتمد هذه الحسابات على تحديد اللحظة الدقيقة لولادة الهلال وموقعه بالنسبة للأفق، ما يوفر تقديرًا دقيقًا لموعد بدء شهر شوال. وعليه، من المرجح أن ينتهي رمضان بعد 29 يومًا فقط، على أن تتم محاولة رؤية الهلال مساء يوم الخميس 19 مارس 2026، وهو ما يُعرف بيوم الرؤية الشرعية.

