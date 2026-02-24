عاجل/ نقابة الفلاحين تفجرها: جني الزيتون بلغ نسبة 85 بالمائة والموسم القادم مهدد.. فهل نشهد قفزة في أسعار الزيت؟..

أكّد رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي، أنّ موسم جني الزيتون في تونس سجّل تقدّمًا يتراوح بين 80 و85% فقط إلى حد الآن، مشيرًا إلى وجود تأخير ملحوظ في نسق الجني مقارنة بالمواسم السابقة.

وأوضح الضاوي أنّ هذا التأخير يعود بالأساس إلى تدني أسعار الزيتون، وهو ما خلق حالة من التردد لدى الفلاحين.

وحذّر رئيس النقابة في تصريح لاذاعة موزاييك اف ام من انعكاسات هذا التأخير على الموسم المقبل، مبرزًا أنّ تأخر الجني يؤثر سلبًا على دورة إنتاج شجرة الزيتون، التي تحتاج إلى فترة كافية لإعادة بناء مخزونها والاستعداد للإنتاج في السنة التالية، وهو ما قد يهدد صابة العام القادم.

وأشار في السياق ذاته إلى أنّ رئاسة الجمهورية التونسية تدخلت في عدة مناسبات لمحاولة تأطير القطاع، إلا أنّ التردد في اتخاذ القرارات حال دون تحقيق النتائج المرجوة.