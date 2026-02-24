تنبيه لمستعملي هذه الطريق..تحويل وقتي لحركة المرور..#خبر_عاجل

أفادت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير بأنه سيتم البدء في أشغال تهيئة وتعبيد طرقات بمحيط رباط المنستير، بداية من يوم الجمعة 27 فيفري 2026، وذلك في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2024 قسط عدد 01

وأوضحت أنه نظرا لطبيعة الاشغال سيتم إجراء تحويل وقتي لحركة المرور وغلق بعض الانهج المتفرعة او المحاذية لمسار المشروع بصفة مرحلية ووقتية طيلة مدة التدخل.

ودعت الإدارة الجهوية للتجهيز إلى توخي الحذر واحترام الإشارات المرورية الوقتية للحضيرة والتقيد بتوجيهات أعوان التنفيذ ليتسنى إنجاز الاشغال في أحسن الظروف.