عاجل/ حادث سقوط طائرة إسعاف بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..

أكدت السلطات الهندية، اليوم، مصرع جميع الركاب السبعة الذين كانوا ‌على متن طائرة إسعاف من طراز “بيتشكرافت” ‌التي تحطمت بولاية “جاركاند” أمس الإثنين.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني، في بيان، إن طائرة “بيتشكرافت سي90″، ‌التي تشغلها شركة “ريد بيرد إيرويز”، كانت قد أقلعت أمس من “رانشي” في “جاركاند” قبل طلبها تغيير مسارها وفقدان الاتصال ببرج المراقبة بعد اختفائها من شاشات الرادار، سقطت خلال عاصفة رعدية، لافتة إلى أن فرق البحث عنها انتشلت جثث الضحايا، بينما فتحت السلطات تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث.

وذكرت أن الطائرة المنكوبة كانت تقل خلال رحلتها طيارين اثنين، واثنين من الكوادر الطبية، ‌ومريضا، واثنين من أقاربه.

وكانت الهند قد شهدت في 12 جوان الماضي واحدة من أسوء الحوادث الجوية عبر تاريخها، حيث تحطمت طائرة ركاب في رحلتها رقم 171 من مطار سردار فالابهبهاي باتل الدولي في “أحمد آباد” إلى مطار غاتويك بلندن، بعد وقت قصير من إقلاعها في حي ميغاني ناجار خارج محيط المطار مباشرة، ما تسبب بمقتل 229 راكبًا و12 من أفراد طاقمها، ولم ينج إلا راكبا واحد بأعجوبة.