توفر اللحوم بأسعار تفاضلية..نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بهذه المنطقة..

زوّد المركب الفلاحي ببرج العامري من ولاية منوبة، منذ بداية شهر رمضان المعظّم، نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك “ديوان ماركت”، بنحو 400 كلغ من لحم الضأن، وذبيحتي عجول، إضافة إلى كميات من لحوم الدواجن، وكميات هامّة من البيض، فضلًا عن زيت الزيتون والأجبان، وفق مدير المركب ماهر العياري.

وأوضح العياري، في تصريح لصحفية “وات”، أنّ نقطة “ديوان ماركت” محدثة ببرج العامري منذ 4 سنوات ببادرة من ديوان الأراضي الدولية بوزارة الفلاحة والمركب الفلاحي ببرج العامري، ويتم تزويدها في إطار الحرص على تعديل الأسعار، وتوفير منتوجات بجودة مضمونة وبأسعار معقولة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.

وأشار إلى أنه استمرارية نشاط النقطة على مدار السنة أتاح التحكم في الكميات المتوفرة وخاصة من اللحوم وتوزيعها حسب متطلبات كامل شهر الصيام الذي تزامن هذه السنة مع عدم اكتمال دورة تسمين الخرفان بالمركب وعدم جاهزيتها للذبح.

ولفت إلى الاقبال الكبير على اقتناء اللحوم في هذه النقطة، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، وتزايد الطلب على لحوم الضأن، نظرا للأسعار المعتمدة والتي بلغت 42.900 للكلغ من لحم الضأن و30 دينار للكلغ من لحم “البركوس”، و8.500 للكلغ من الدجاج، و39 دينار لـ”لهبرة بقري”، مع القيام بتخفيضات في أسعار مختلف الأصناف المتوفرة،

وبيّن أن تنوّع التزوّد بالنقطة مرتبط أساسا بمنتوجات المركب الفلاحي ببرج العامري، والذي يرتكز نشاطه أساسا على الأشجار المثمرة والحبوب فضلا عن تربية الماشية، حيث يضم قطيعا بنحو 500 رأس غنم و130 رأس أبقار، مشيرا إلى أنّ التزوّد باللحوم في النقطة يكون من الاثنين الى الجمعة، ماعدا السبت يوم غلق مسلخ اللحوم، والأحد يوم غلق النقطة.

من جهة أخرى، ساهمت النقطة في المدّ التضامني بالمعتمدية من خلال توفير مساعدات عينية من مختلف منتوجاتها من بينها اللحوم لفائدة الوحدة المحلية للتضامن الاجتماعي من أجل توزيعها على العائلات المعوزة في هذا الشهر الكريم.

من جهتهم، أكدّ عدد من متساكني المنطقة في تصريحات متطابقة لصحفيّة “وات”، على أهمية النقطة خاصة على مستوى أسعار اللحوم بمختلف اصنافها والدجاج المعدّ للطهي، وزيت الزيتون (11.600) والبيض والأجبان، معبّرين عن اطمئنانهم لجودة المنتوجات سيما وأنّها تخضع لمراقبة صحية واقتصادية دورية، مطالبين بتوفير كميات إضافية من لحم الضأن الذي يباع بأسعار مرتفعة لدى القصابين، وبمضاعفة التزود ببقية اصناف اللحوم البيضاء .

يشار إلى أن المركّب الفلاحي في برج العامري يمسح أكثر من 1100 هكتار بين أراض محروثة ومراع طبيعية، ويشغّل 110 أشخاص بين عملة وإطارات وفنيين.