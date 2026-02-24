عاجل/ تقديرات أمنية إسرائيلية تؤكد أن الهجوم على إيران “قريب جدا”

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بحسب تقدير في جهاز الأمن الإسرائيلي، بأن الهجوم على إيران أمر محسوم.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن تقديرا في جهاز الأمن الإسرائيلي، يرى بأن الهجوم على إيران “سيحدث قريبا جدا”.

ورغم أن إيران ترزح تحت نيران أزمة داخلية وتعيش أضعف حالاتها، إلا أنها ما زالت تملك قوة نارية كبيرة ستمكنها من إلحاق أضرار بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة وتعطيل الاقتصاد العالمي وإشعال فتيل صراع طويل الأمد ردا على أي هجوم عسكري أميركي، وفقا لمسؤولين وخبراء.

ونقلت شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية، الثلاثاء، عن المسؤولين أن الرد الفعلي العسكري الإيراني أصبح عنصرا أساسيا في تفكير الرئيس دونالد ترامب بشأن قصف طهران، خاصة في مناقشاته مع حلفائه في الشرق الأوسط.

ويرى مسؤولون سابقون ودبلوماسيون أن الرد الإيراني على أي عمل عسكري محتمل سيكون مختلفا تماما عن رد يونيو الماضي، خاصة إذا اعتقد الإيرانيون أن النظام مهدد بالسقوط.

“سكاي نيوز “