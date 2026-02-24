جريمة مروعة: أراد خطبتها وعندما رفضته أنهى حياتها طعنا بالسكين وسط الشارع..!

تسمية جديدة بهذه الوزارة..#خبر_عاجل

2026/02/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اهتزت احدى المحافظات في مصر على وقع جريمة شنيعة حيث لقيت فتاة في ريعان الشباب مصرعها على يد شاب بطعنات غادرة في الشارع.

وتفيد تفاصيل الواقعة ان الجاني تقدم لخطبة الضحية منذ فترة وبعرض الأمر عليها أكدت أنها ترفض الزواج عموما في الوقت الحالي، وليس رفض الشخص نفسه، إلا أنه أصر وتواصل مع عدد من أفراد الأسرتها ليتقدم لخطبتها إلا أن ذلك قوبل بالرفض من قبل الفتاة الهالكة.

ووفق ما اوردته وسائل اعلام مصرية فان رفض الفتاة قوبل برسائل تهديد من قبل المتهم الذي، هددها في اكثر من مناسبة بقتلها لينفذ بعد ذلك جريمته حيث استغل يوم الواقعة خروجها من منزل شقيقتها وانهال عليها طعنا بالسكين في الشارع ليرديها قتيلة.

وقد تم ايقاف الجاني وفتح تحقيق في الجريمة الشنيعة التي اثارت صدمة في الأوساط الاجتماعية بمصر.

