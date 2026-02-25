رابطة ابطال اوروبا: نيوكاسل يتأهل الى دور ثمن النهائي على قرة باغ بنتيجة إجمالية 9-3

تأهل ​نيوكاسل يونايتد إلى دور ​ثمن النهائي لرابطة أبطال أوروبا ‌لكرة القدم للمرة ‌الأولى بعد فوزه ‌إيابا 3-2 على ضيفه قرة باغ اليوم الثلاثاء، ليحسم المواجهة بنتيجة إجمالية ⁠9-3.

ولم يكن مكان نيوكاسل في الدور القادم محل شك بعد فوزه ​6-1 ذهابا في باكو الأسبوع الماضي، لكن التوقعات بمهرجان ⁠تهديفي آخر لم تدم طويلا بعد بداية واعدة.

وتقدم نيوكاسل 2-صفر بعد ⁠ست دقائق، وكان مشجعوه في حالة نشوة، وجاء الهدفان في غضون 80 ثانية، سجلهما ساندرو تونالي في الدقيقة الرابعة وجويلينتون في الدقيقة السادسة.

وعلى عكس ما حدث في باكو، حيث تقدم نيوكاسل 5-صفر ​في الشوط الأول، تراجع أداء الفريق الانقليزي بعد ذلك وسمح لقرة باغ بالعودة إلى المباراة.

وسجل كاميلو ‌دوران هدفا للفريق الضيف في الدقيقة 50، لكن نيوكاسل رد على الفور بضربة رأس ⁠قوية من سفين بوتمان الذي ‌سجل هدفه الأول في المسابقة بعد دقيقتين.

ودفع المدرب إدي هاو باللاعب أنتوني جوردون، الذي سجل أربعة أهداف في مباراة الذهاب، من مقاعد البدلاء في الدقيقة 54 بدلا من جويلينتون في ظل تقدم ‌الفريق 3-1، لكن التغيير لم ⁠يكن له تأثير يذكر.

وأصبحت النتيجة 3-2 بعد ثلاث دقائق عندما سجل إلفين جافارجولييف من تسديدة بقدمه ‌اليسرى بعد أن تصدى آرون رامسديل لركلة جزاء من ماركو يانكوفيتش عقب لمسة يد من ‌دان ⁠بيرن داخل المنطقة.

وسيواجه نيوكاسل الآن برشلونة أو تشيلسي في دور ثمن النهائي للمسابقة.