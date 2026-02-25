لقاءات حوارية وعروض موسيقية وتكريمات في ليالي رمضان الثقافية بمنزل تميم

أعدت دار الثقافة منزل تميم من ولاية نابل برمجة متنوعة لأحباء السمر وذلك من 3 الى 8 مارس 2026 ضمن فعاليات الدورة الخامسة من ليالي رمضان الثقافية .

وسيكون الجمهور خلال هذه الفترة على موعد مع سهرات متنوعة تنطلق على الساعة العاشرة ليلا، فيها العروض الموسيقية واللقاءات الحوارية والأنشطة والتكريمات الكشفية علاوة على معرض لإنتاجات نوادي دار الثقافة.

وتستهل التظاهرة يوم 3 مارس بسهرة متنوعة فيها التكريمات والموسيقى والمسرح الى جانب عرض مجموعة من الأشرطة السينمائية من إنتاج دار الثقافة. وسيتم مساء اليوم نفسه افتتاح معرض لإبداعات رواد النوادي بالمؤسسة.

وتتواصل العروض التنشيطية والموسيقية والمسرحية في سهرة اليوم الموالي التي ستشهد أيضا عرضا توعويا بعنوان “تبعني” حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

ويفسح المجال للموسيقى الروحية في الأيام الموالية، حيث يكون الموعد يوم 5 مارس مع سهرة بعنوان “ليلة السمر بنغم نسائي”، ويوم 6 مارس مع “الحضرة الخلادية”، قبل أن تختتم سلسلة العروض يوم 8 مارس مع سهرة بإمضاء “حضرة رجال نابل”.

وتنطلق كل العروض على الساعة العاشرة ليلا.