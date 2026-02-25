فاجعة وفاة تلميذ تحت عجلات القطار في المنستير: شهادة مؤثرة لوالده..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

قال ماهر الخليفي، والد التلميذ الذي توفّي أمس دهساً تحت عجلات القطار في المنستير، إنّ “ابنه (15 سنة) كان يذهب مسرعاً إلى المدرسة الإعدادية محسن البواب صباحاً، وأثناء عبوره السكة الحديدية اصطدم فجأة بمترو الساحل، ليُفارق الحياة على عين المكان”.

وطالب الخليفي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، بتوفير الحماية اللاّزمة على مستوى السكك الحديدية”، مشيراً إلى أنّ “المنطقة التي جدّت بها الحادثة، سبق أن تسبّبت في مقتل عدّة أشخاص”. ولفت المتحدث إلى أنّ “جثمان ابنه سيوارى الثرى اليوم الأربعاء، إثر صلاة العصر بجامع بورقيبة بالمنستير”.