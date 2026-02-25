“فطورك عندنا”..دبارة اليوم السابع من رمضان..

مع مرور أسبوع كامل على بداية شهر رمضان، تبحث ربات البيوت عن كسر روتين الأطباق التقليدية والانتقال نحو وصفات سهلة في التحضير. وفي ما يلي “دبارة” اليوم السابع من رمضان الموافق ليوم الأربعاء 25 فيفري 2026..

1. الطبق الرئيسي: كنالوني باللحم المفروم

طبق إيطالي فاخر يجمع بين طراوة العجين وغنى الحشوة.

المكونات:

عجينة الكنالوني (أو كريب مالح: بيض، حليب، دقيق، رشة ملح).

الحشوة: 500غ لحم مفروم، بصلة مفرومة، فصين ثوم، ملعقة معجون طماطم، بهارات (ملح، فلفل أسود، قرفة).

الباشاميل: 3 ملاعق زبدة، 3 ملاعق دقيق، لتر حليب، رشة جوزة الطيب.

للوجه: جبن موزاريلا أو بارميزان.

طريقة التحضير:

العصّاج: شوّحي البصل والثوم، أضيفي اللحم المفروم والبهارات حتى ينضج، ثم أضيفي ملعقة الطماطم واتركيها تتسبك قليلاً.

الباشاميل: ذوّبي الزبدة، أضيفي الدقيق وحركي، ثم اسكبي الحليب تدريجياً مع التحريك المستمر حتى يثقل القوام.

التطبيق: ضعي القليل من الباشاميل في قاع الصينية. احشي وحدات الكنالوني باللحم ورصّيها بانتظام.

غطي الكنالوني بالباشاميل المتبقي ورشة الجبن، وأدخليها الفرن (180°C) لمدة 20-25 دقيقة حتى يحمرّ الوجه.

2. الحساء: شوربة لسان العصفور بالخضار

خفيفة على المعدة ومغذية.

المكونات:

نصف كوب لسان عصفور.

حبة جزر مقطعة مكعبات صغيرة، ونصف كوب بسلة (جلبانة).

مرق دجاج أو لحم، ملعقة زيت، ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

حمصي لسان العصفور في الزيت حتى يصبح ذهبياً.

أضيفي الجزر والبسلة وقلبيهم لدقيقتين.

اسكبي المرق الساخن واتركي الشوربة تغلي على نار هادئة حتى تنضج المكونات. قدميها مع عصرة ليمون.

3. السلطة: السلطة اليونانية (Greek Salad)

توازن مثالي بين الألوان والمذاق المنعش.

المكونات:

خيار، طماطم، بصل أحمر (مقطع شرائح)، فلفل أخضر.

زيتون أسود، وجبن فيتا مكعبات.

التتبيلة: زيت زيتون، عصير ليمون، أوريغانو (زعتر بري)، ملح.

طريقة التحضير:

قطعي الخضروات إلى مكعبات متوسطة الحجم.

في وعاء صغير، اخلطي مكونات التتبيلة جيداً.

ضعي الخضروات في طبق التقديم، وزعي فوقها جبن الفيتا والزيتون، ثم اسكبي التتبيلة قبل التقديم مباشرة.

4. التحلية: كنافة بالقشطة (أو الجبن)

ختام السهرة الرمضانية “الملكي”.

المكونات:

500غ كنافة شعر، كوب سمن مذاب.

القشطة: كوبين حليب، 3 ملاعق نشا، علبة قشطة صغيرة.

القطر: كوبين سكر، كوب ماء، عصرة ليمون.

طريقة التحضير:

فتتي الكنافة واخلطيها جيداً بالسمن المذاب حتى تتشربه تماماً.

للقشطة: اخلطي الحليب والنشا على البارد ثم ارفعيه على النار حتى يثقل، وأضيفي القشطة في النهاية.

في صينية مدهونة، ضعي نصف كمية الكنافة واضغطيها جيداً، ثم ضعي طبقة القشطة (بعيداً عن الأطراف)، ثم بقية الكنافة.

أدخليها الفرن حتى تصبح ذهبية، واسقيها فور خروجها بالقطر البارد.