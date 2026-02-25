عاجل/ أحدهم مسلح بسيف كبير..رعب في السيجومي معركة بين قصر واعتداء على سيارات المارة..التفاصيل وحصيلة الايقافات..

أطاح أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بالسيجومي ومركز الأمن الوطني بسيدي البشير، أول أمس، بـ14 قاصرًا تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة، بعد تورطهم في أعمال عنف خلال معركة بالجهة، شملت رشق السيارات والدوريات الأمنية بالحجارة والمواد الصلبة والألعاب النارية.

وتم الكشف أن أحد المتهمين، قاصر، كان مسلحًا بسيف كبير الحجم واعترف باستخدامه في أعمال عنف وسلب.

ووجهت للمتهمين تهم المشاركة في معركة وحمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة ،والرشق بالحجارة والمواد الصلبة والألعاب النارية ،والإعتداء على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه وفق ما اكده مصدر قضائي لاذاعة ديوان أف أم.