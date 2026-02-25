قبلي: تواصل اعمال المراقبة الصحية للمواد الاستهلاكية

قامت المصالح الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمواد الغذائية بقبلي، في اطار العمل الرقابي المشترك مع عدد من الادارات الجهوية، بتنفيذ 282 زيارة تفقد منذ اليوم الأول من شهر رمضان والى غاية يوم امس الثلاثاء، تم خلالها توجيه 5 إنذارات كتابية وتحرير محضري (2) حجز فعلي، علاوة عن رفع 10 عينات للتحليل بالمخبر الوطني التابع للهيئة، وفق ما أفاد به منسقها الجهوي عماد بن صالح لصحفي “وات”.

وأوضح المصدر ذاته ان هذه الزيارات تخللها أيضا تحرير 5 محاضر معاينة مع القيام بـ 18 زيارة لوحدات تصدير التمور والسماح بتصدير 750 طنا، مشيرا الى انه تم خلال هذه الزيارات حجز 13 كلغ من سمك “الرنقا” و18 كلغ من القنبري، الى جانب اكثر من 48 كلغ من الموالح والمخللات، فضلا عن حجز كمية من رؤوس وقوائم ولحوم واحشاء الابل.

وافاد بن صالح بان هذا البرنامج الخصوصي للمراقبة انطلق منذ 18 جانفي الماضي أي شهرا قبل حلول شهر رمضان، وتم خلال هذه الفترة القيام بـ 534 زيارة تفقد شملت المحلات المفتوحة للعموم والأسواق والفضاءات الكبرى وتخللها توجيه 6 إنذارات كتابية وتحرير محضر حجز و16 محضر معاينة، الى جانب القيام بـ 53 زيارة لوحدات تصدير التمور والسماح بتصدير 2775 طنا منها.

واكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات عزوز صالح تواصل عمل الإدارة الرامي للمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن ودعم تزويد الجهة بالمواد الحساسة وكثيرة الاستهلاك وذلك بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية والمصالح المركزية لوزارة الاشراف، حيث سيتم يوم غد الخميس عرض كميات مختلفة من المواد الأساسية والاستهلاكية بفضاء السوق البلدي نهج النصر تشمل 3 اطنان من مادة السكر المدعم وطنين (2 ) من مادة الفرينة الرفيعة علاوة على 40 الف بيضة بسعر تفاضلي يقارب سعر الإنتاج و500 وحدة من الدجاج الجاهز للطبخ بسعر الانتاج الذي حدد بـ8000 مليم للدجاجة الواحدة، فضلا عن حضور عدد من منتجي الجهة في مجال الزراعات الجيوحرارية والخضر الورقية بهذا الفضاء لعرض منتوجاتهم وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري.