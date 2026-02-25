عاجل/ حجز 500 كلغ من اللحوم الفاسدة..

أفادت المديرة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمنوبة، مها الخلادي، بأنه، تم حجز وجوبي لكمية 500 كلغ من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك واتلافها، وفتح عدد من المحاضر التي تجري إحالتها على أنظار محكمة الناحية، بعد ارتكاب مخالفات على معنى الفصل 19 من القانون عدد 25 لسنة 2019، المؤرخ في 26 فيفري 2019، والمتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

واقترحت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمنوبة، خلال الستة الأيام الأولى من شهر رمضان، غلق 5 محلات تشمل 4 قصابين ومخبزة، من اجل عدم احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة ومخالفة قانون سلامة المنتجات الغذائية، وفق تصريح الخلادي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء “وات”.

ويأتي ذلك إثر تنفيذ 80 معاينة ميدانية لأعوان الفريق الخاص الذي يتركّز اهتمامه على المحلات المفتوحة للعموم من مخابز وقصابين وغيرهم، والتركيز على ممارسات حفظ الصحة ومدى الالتزام بالشروط الصحيةّ، فضلا عن عدد هام من المعاينات الإضافية التي تم تنفيذها خلال نفس الفترة في إطار مشترك مع عمل المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة.

كما تم خلال ذات المعاينات توجيه أكثر من 40 تنبيها كتابيا وامهال المخالفين مدة للقيام بإعادة المراقبة والتثبت من رفع الاخلالات، وفق الخلادي التى اكدت ان العمل الرقابي سيتواصل خلال ما تبقّى من شهر رمضان مع التركيز على ضمان سلامة كلّ المواد الغذائية الموجّهة للاستهلاك، بما في ذلك الدواجن واللحوم الحمراء والأجبان ومشتقات الحليب والأسماك.

وأضافت أنّ الجهود ستتضاعف خلال النصف الثاني من الشهر، من خلال تكثيف التفقد والمراقبة خاصة لمحلات صنع وبيع المرطبات وبقية المنتجات، فضلا عن وحدات التحويل وفضاءات الخزن والعرض، للتأكّد من استيفاء شروط الصحة والسلامة واتخاذ التدابير الضرورية لحماية المستهلك.