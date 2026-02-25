عائلة عميد بالديوانة توجه رسالة عاجلة إلى رئيس الجمهورية..

توجهت عائلة العميد في الديوانة رشيد الجلاصي بنداء إلى كلّ من رئيس الجمهرية قيس سعيّد ووزيرة العدل ليلى جفال، لاعادة فتح ملف قضية والدهم مجددا.

وأكدوا وجود أطراف وراء المظلمة التي تعرض لها، حسب ذكرت صحيفة الشروق.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ زوجة عميد الديوانة، رشيد الجلاصي، وجهت رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تطالبه بالاستماع إليها و لعائلتها، بعد أن أكدت تعرض زوجها، لمظلمة بعد اقحام اسمه في قضية تهريب مخدرات من حلق الوادي منذ 2021.

و من سجن المرناقية، أرسل العميد بالديوانة رشيد الجلاصي، رسالة الى الرئيس قيس سعيّد بعنوان” بشأن اتهام ضابط سامي بالديوانة و إيداعه السجن باطلا”، تمسك فيها ببراءته، داعيا إلى إعادة فتح ملف القضية.