عاجل/ فضيحة جرائم “إبستين”: بيل غيتس يخرج عن صمته ويعلن..

قال متحدث باسم مؤسسة غيتس الخيرية ​لرويترز في بيان مكتوب، إن بيل غيتس ​قرر تحمل “مسؤولية أفعاله” بشأن علاقته برجل الأعمال الراحل والمجرم المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، وذلك في اجتماع عام مع موظفي المؤسسة.

جاءت تعليقات المتحدث ردا على تقرير لصحيفة وول ​ستريت جورنال ذكر أن غيتس اعتذر للموظفين خلال الاجتماع العام عن ‌علاقته بإبستين.

وأشارت وثائق صادرة عن وزارة العدل الأمريكية إلى أن غيتس وإبستين التقيا مرارا بعد ‌انتهاء مدة ‌سجن إبستين لمناقشة توسيع نطاق الجهود الخيرية لمؤسس شركة مايكروسوفت.

وجاء في تقرير الصحيفة أن غيتس أقر للموظفين بأنه كان خطأ فادحا قضاء الوقت مع إبستين وإحضار مسؤولي المؤسسة ‌إلى اجتماعات معه.

واستند التقرير إلى ‌تسجيل لتعليقات غيتس في الاجتماع العام.

وقال، وفقا للصحيفة “أعتذر للأشخاص الآخرين الذين تورطوا في هذا الأمر بسبب الخطأ الذي ارتكبته”.

وذكرت الصحيفة أن غيتس اعترف أيضا بأنه كان ‌على علاقات غرامية بامرأتين روسيتين عرفهما إبستين لاحقا، ⁠لكنهما لم تكونا من ضحاياه.

وتضمنت وثائق وزارة العدل أيضا ⁠صورا لمؤسس مايكروسوفت وهو يقف مع نساء حجبت وجوههن. وكان غيتس قد ​قال سابقا إن ⁠علاقته بإبستين اقتصرت على ​مناقشات تتعلق بالأعمال الخيرية، وإنه كان من الخطأ مقابلته.

وذكرت الصحيفة أن غيتس أخبر موظفي المؤسسة أن ​إبستين هو من طلب منه التقاط هذه الصور مع مساعدات المدان بالجرائم الجنسية بعد اجتماعاتهما.

وأضاف غيتس، وفقا للتقرير: “للتوضيح، لم أقض أي وقت مع الضحايا، النساء المحيطات به”.

يذكر أن مؤسسة ​غيتس، ‌التي يرأسها بيل وأنشأها مع زوجته السابقة في عام 2000، هي ​واحدة من أكبر ممولي مبادرات الصحة العالمية في العالم.

