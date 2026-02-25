مشاهدة مباراة نجم المتلوّي و الترجي الرياضي التونسي بث ماشر



تتجه أنظار عشاق كرة القدم التونسية اليوم نحو الملعب البلدي بالمتلوي، لمتابعة المباراة المؤجلة عن الجولة السادسة إياباً من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى. ويجمع هذا اللقاء بين فريق نجم المتلوي صاحب الأرض والجمهور وضيفه المتصدر الترجي الرياضي التونسي، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين بالنظر إلى اختلاف الأهداف والمراكز في الترتيب.

ويخوض نادي باب سويقة هذه المباراة بطموحات واضحة، حيث يسعى لاعبو الفريق بقيادة حسام تقا لتحقيق الفوز لتعزيز صدارتهم للترتيب العام وتوسيع الفارق مع ملاحقيهم المباشرين، مؤكدين بذلك تفوقهم المحلي قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم.

في المقابل، يعاني نجم المتلوي من فترة صعبة على مستوى النتائج، ويسعى الفريق لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق أول انتصار له منذ خمس جولات، في محاولة من الإطار الفني لوقف نزيف النقاط وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر، ما قد يشكل نقطة انطلاق جديدة للفريق في ما تبقى من البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في الساعة 13.00 ظهراً.

مباراة الأربعاء بين نجم المتلوّي والتّرجّي الرياضي ستكون منقولة مباشرة على القناة التّلفزية الوطنية 1.