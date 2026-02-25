عاجل/ هذه الدولة تعلن احتجاز أحد مواطنيها في ايران وتدعو للافراج عنه..

فاجعة وفاة تلميذ تحت عجلات القطار في المنستير: شهادة مؤثرة لوالده..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

أوقات الصلاة وموعد الافطار لسابع أيام رمضان..

عاجل/ فيروس صامت يصيب الجهاز التنفسي.. والعلماء يرفعون حالة الطوارئ القصوى!

تراجع خدمة الدين بنسبة 78،7 بالمائة إلى غاية 20 فيفري 2026

2026/02/25 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات


تراجعت خدمة الدين الخارجي، بنسبة 78،7 بالمائة، لتبلغ مستوى مليار دينار، إلى غاية 20 فيفري 2026، مقابل نحو 5 مليارات دينار في التاريخ ذاته من سنة 2025، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي .

أما بخصوص مداخيل العمل والعائدات السياحية، فقد زادت على التوالي، بنسبة 6،8 بالمائة، لتصل إلى 1،2 مليار دينار، وبنسبة 4،6 بالمائة، لتبلغ 0،865 مليار دينار.

وارتفع، تبعا لذلك، الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة من 23 مليار دينار (ما يعادل 101 يوم توريد)، بتاريخ 24 فيفري 2025، إلى 25،3 مليار دينار (ما يعادل 107 أيام توريد)، حاليا.

كما أظهرت البيانات الإحصائية للبنك المركزي التونسي، زيادة ملحوظة في الأوراق والقطع النقدية المتداولة، بنسبة 19،6 بالمائة، لتصل إلى 27،5 مليار دينار، إلى حدود 23 فيفري 2026، مقابل 23 مليار دينار قبل سنة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn