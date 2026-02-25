عاجل/ هذه الدولة تعلن احتجاز أحد مواطنيها في ايران وتدعو للافراج عنه..

فاجعة وفاة تلميذ تحت عجلات القطار في المنستير: شهادة مؤثرة لوالده..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

أوقات الصلاة وموعد الافطار لسابع أيام رمضان..

عاجل/ فيروس صامت يصيب الجهاز التنفسي.. والعلماء يرفعون حالة الطوارئ القصوى!

عاجل/ وزير التربية يعلن عن بشرى سارة لهؤلاء..

2026/02/25 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال وزير التربية، نور الدين النوري، اليوم الاربعاء، خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني، إنه قد تمت تسوية وضعية 24 ألف عون بين جانفي 2025 وجانفي 2026.

و أضاف أيضا أنه قد تمت تسوية الدفعة الأولى من العاملين بالآليات و أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تسوية وضعية الدفعة الثانية حيث سيتم خلاص الثلاثية الأخيرة من السنة الفارطة والثلاثية الأولى من السنة الحالية في موفى شهر مارس المقبل على أن يتم تسوية وضعيتهم الادارية والمالية في نفس الشهر وفق ما اوردته اذاعة الجوهرة اف ام.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn