عاجل/ وزير التربية يعلن عن بشرى سارة لهؤلاء..

قال وزير التربية، نور الدين النوري، اليوم الاربعاء، خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني، إنه قد تمت تسوية وضعية 24 ألف عون بين جانفي 2025 وجانفي 2026.

و أضاف أيضا أنه قد تمت تسوية الدفعة الأولى من العاملين بالآليات و أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تسوية وضعية الدفعة الثانية حيث سيتم خلاص الثلاثية الأخيرة من السنة الفارطة والثلاثية الأولى من السنة الحالية في موفى شهر مارس المقبل على أن يتم تسوية وضعيتهم الادارية والمالية في نفس الشهر وفق ما اوردته اذاعة الجوهرة اف ام.