عاجل/ أحكام سجنية بين عامين و13 سنة ضد هؤلاء من أجل هذه التهمة..

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين و13 سنة سجنا في حق مسؤولين سابقين بإحدى الوزارات وذلك على خلفية إتهامهم بتدليس وثائق ومؤيدات قصد الحصول على رخص مقاولين صنف ”4” مقابل رشاوي ترواحت بين 6 الاف دينار و12 ألف دينار .

ووفق ما اوردته اذاعة موزاييك فقد وجهت إلى المتهمبن تهم تعلقت بتكوين عصابة والإنخراط في وفاق قصد الإعتداء على الأملاك والأشخاص والتحيل والتدليس وإرشاء موظف عمومي.

وإعترف بعض أطراف القضية بتسليم الموظفين المتهمين المذكورين رشاوي تراوحت بين 6 و12 ألف دينار مقابل الحصول على رخص مقاولين صنف ”4” من الوزارة المعنية.