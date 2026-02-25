جريمة مروعة: أراد خطبتها وعندما رفضته أنهى حياتها طعنا بالسكين وسط الشارع..!

عاجل/ تقديرات أمنية إسرائيلية تؤكد أن الهجوم على إيران “قريب جدا”

عاجل/ 4 سنوات سجنا في حق نور الدين البحيري من أجل هذه القضية..

عاجل/ تنبيه لهؤلاء..مهلة بشهر لتسوية وضعيتكم..

عاجل/ رسميا..نحو توريد أغنام لعيد الاضحى وهذه التفاصيل..

2026/02/25 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

كشف ممثل عن وزارة التجارة خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026 أنه سيتم توريد ما بين 15 و20 ألف رأس غنم استعدادا لعيد الأضحى المقبل.

من جانبه، أكد ممثل عن وزارة الفلاحة خلال الجلسة ذاتها، أن الوزارة انطلقت منذ السنة الفارطة في الاستعداد لعيد الإضحى.

وقال المتحدث ذاته وفق ما نقلته اذاعة موزاييك إنه تم التنسيق المبكر مع الوزارات المتداخلة، حيث سيتم العمل على توريد اللحوم المبردة خاصة من صنف الضأن قبل عيد الاضحى، وتوريد الأضاحي، مع النظر في تحديد سعر لحم الضأن عند القصابين من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

كما بين بأن توفير اللحوم وضبط أسعارها يؤثر مباشرة على أسعار الأضاحي بما يمكن من الضغط على أسعار العلوش.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn