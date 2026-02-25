عاجل/ رسميا..نحو توريد أغنام لعيد الاضحى وهذه التفاصيل..

كشف ممثل عن وزارة التجارة خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026 أنه سيتم توريد ما بين 15 و20 ألف رأس غنم استعدادا لعيد الأضحى المقبل.

من جانبه، أكد ممثل عن وزارة الفلاحة خلال الجلسة ذاتها، أن الوزارة انطلقت منذ السنة الفارطة في الاستعداد لعيد الإضحى.

وقال المتحدث ذاته وفق ما نقلته اذاعة موزاييك إنه تم التنسيق المبكر مع الوزارات المتداخلة، حيث سيتم العمل على توريد اللحوم المبردة خاصة من صنف الضأن قبل عيد الاضحى، وتوريد الأضاحي، مع النظر في تحديد سعر لحم الضأن عند القصابين من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

كما بين بأن توفير اللحوم وضبط أسعارها يؤثر مباشرة على أسعار الأضاحي بما يمكن من الضغط على أسعار العلوش.