عاجل/ قتلى ومفقودين في حادث غرق قارب متجه الى اليونان..

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، غرق 3 مصريين وفقدان 18 آخرين في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية بالبحر المتوسط.

وكشفت المعلومات الأولية أن الحادث وقع في 21 فيفري الجاري، وأن المركب كان يضم على متنه 50 مهاجراً غير شرعي، بينهم 21 مصرياً.

وأشارت المعلومات إلى أن 18 مصرياً ما زالوا في عداد المفقودين، بينما تأكدت وفاة 3 آخرين.

وأفادت الخارجية المصرية بمتابعتها الدقيقة لتداعيات الحادث، حيث كان المركب متجهاً إلى السواحل اليونانية من إحدى الدول المجاورة.

ووجه وزير الخارجية السفارة المصرية في أثينا بتكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية المعنية لمتابعة عمليات البحث عن المفقودين وتنسيق جهود انتشال الجثامين.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى أرض الوطن.

وأكدت الوزارة أن السفارة في أثينا بدأت بالفعل في استقبال أسر الضحايا لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بنقل الجثامين وتوفير الدعم اللازم لهم.

واختتمت الوزارة بيانها بتوجيه نداء عاجل للمواطنين المصريين، حثتهم فيه على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانجراف وراء عصابات الهجرة غير الشرعية التي تعرض حياة الشباب للخطر.

وشددت على أهمية الابتعاد التام عن السفر عبر الطرق غير القانونية، حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم.