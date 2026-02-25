عاجل/ وزارة التربية تفتح مناظرة كبرى لانتداب 1630 أستاذ…

تفتح وزارة التربية، مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 1630 أستاذا في التعليم الثانوي والتعليم الفني والتعليم التقني بعنوان سنة 2026، وذلك يوم 13 أفريل 2026 والأيام الموالية له، حسب ما جاء في بلاغ لها اليوم الأربعاء.

وتستأثر اختصاصات الرياضيات والعربية والعوم الفيزيائية بأعلى نسب الانتدابات حيث ستشمل على التوالي 390 ( رياضيات) و320 ( العربية) و185 ( العلوم الفيزيائية) خطة يتم التناظر عليها من بين المترشحين.

فيما ستتوزع بقية الانتدابات بين 180 لاختصاص التربية والتفكير الإسلامي، و165 للتربية التقنية و95 خطة في التاريخ والجغرافيا و65 في علوم الحياة والأرض و50 خطة في كل من اختصاص الفرنسية والتربية المدنية و40 في الفلسفة، و25 خطة في في كل اختصاص من الهندسة الآلية والهندسة الكهربائية و20 خطة في كل من الاقتصاد والتصرف.

ويشترط في المترشحين، حسب البلاغ، الحصول على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على شهادة معادلة على الأقل والبالغون من العمر 40 سنة على الأكثر، تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.

ويتعين على الراغبين في الترشّح التسجيل عبر موقع الشبكة التربوية www.edunet.tn ، بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ وإلى غاية يوم 14 مارس 2026 الموافق لتاريخ ختم الترشحات عن بعد.