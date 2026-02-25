عاجل/ الكشف عن أبرز ملامح مشروع القطار فائق السرعة “تي جي في” في تونس..وهذه التفاصيل..

تم خلال مجلس وزاري مضيق اليوم باشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، استعراض أهم مكونات المشاريع الاستراتيجية الكبرى ومراحل تقدم إنجازها بينها مشروع القطار فائق السرعة (TGV).

فبالنسبة لمشروع القطار فائق السرعة (TGV) مع تحديد ممر خط حديدي عالي الأداء الذي يربط بين شمال وجنوب البلاد، يعتبر هذا المشروع استراتيجيا لتعزيز التّماسك الإقليمي وفك العزلة والربط بين شمال البلاد وجنوبها من بنزرت إلى بن قردان

وسيربط مع أهم التجمعات السكنية والمرافق العامة ومراكز الشحن على غرار الموانئ والمناطق اللوجستية و مع دول الجوار (الجزائر وليبيا) وذلك بضمان الربط مع الشبكة الجزائرية في عنابة عبر مسار الخطين 1 و2 (طبرقة – نفزة – ماطر – الجديدة) والمواصلة ببنية تحتية جديدة إلى رأس الجدير عبر مارث ومدنين مع الربط بميناء جرجيس بما يدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد والتشغيل.

كما يمثل هذا الخط قاعدة لربط تونس مستقبلاً بشبكات إقليمية أوسع، بما يعزز اندماجها في الفضائين المغاربي والأفريقي، وفق بلاغ رئاسة الحكومة.